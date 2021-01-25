Як працюватимуть заклади культури після жорсткого карантину – роз’яснення МКІП
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
«Відтепер знову діють карантинні обмеження, встановлені Постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року», - зазначають у міністерстві.
І нагадують, що на цей період, зокрема, дозволяється: проведення масових культурних заходів, у тому числі концертів, за участю до 20 осіб з дотриманням дистанції не менш як 1,5 м; приймання відвідувачів у кінотеатрах, всіх закладах культури та іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів до 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду); приймання відвідувачів до музеїв, виставок, галерей тощо, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м приміщення.
Також дозволено: діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які можуть обмежити кількість відвідувачів з розрахунку 1 особа на 5 кв. м споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів без стаціонарних місць для сидіння та на відкритому повітрі за умови дотримання між присутніми дистанції 1,5 м; робота готелів та санаторно-курортних закладів, крім інших закладів, які надають послуги з тимчасового розміщення.
Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які тривали до 00:00 25 січня 2021 року.
За рішенням уряду, режим надзвичайної ситуації в Україні діятиме до 28 лютого 2021 року.