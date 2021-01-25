Як працюватимуть заклади культури після жорсткого карантину – роз’яснення МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики нагадує про умови роботи закладів сфери культури, креативних індустрій та релігійних установ після завершення дії посилених карантинних обмежень із 25 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Відтепер знову діють карантинні обмеження, встановлені Постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року», - зазначають у міністерстві.

І нагадують, що на цей період, зокрема, дозволяється: проведення масових культурних заходів, у тому числі концертів, за участю до 20 осіб з дотриманням дистанції не менш як 1,5 м; приймання відвідувачів у кінотеатрах, всіх закладах культури та іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів до 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду); приймання відвідувачів до музеїв, виставок, галерей тощо, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м приміщення.

Також дозволено: діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які можуть обмежити кількість відвідувачів з розрахунку 1 особа на 5 кв. м споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів без стаціонарних місць для сидіння та на відкритому повітрі за умови дотримання між присутніми дистанції 1,5 м; робота готелів та санаторно-курортних закладів, крім інших закладів, які надають послуги з тимчасового розміщення.

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Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які тривали до 00:00 25 січня 2021 року.

За рішенням уряду, режим надзвичайної ситуації в Україні діятиме до 28 лютого 2021 року.