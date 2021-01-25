Кількість випадків COVID-19 зменшується два тижні поспіль - Степанов

За минулий тиждень в Україні зафіксовано понад 30 тисяч випадків захворювання на COVID-19, що майже на 14 тисяч менше, ніж позаминулого тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулий тиждень виявлено 30 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу - це майже на 14 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня. ... На минулому тижні госпіталізовано 11 630 осіб - це менше, ніж на позаминулому тижні, коли було 13 555 пацієнтів, яких було госпіталізовано”, - сказав Степанов.

Він додав, що зберігається тенденція, коли кількість виписаних із лікарень пацієнтів більша за кількість госпіталізованих.

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За словами міністра, така статистика засвідчує стабілізацію ситуації щодо COVID-19, що стало можливим завдяки дотриманню жорстких карантинних обмежень, встановлених з 8 по 24 січня.

За даними глави МОЗ, минулого тижня проведено 144 280 тестувань методом ПЛР, а також 20 206 досліджень на виявлення антигена так званими швидкими тестами, які є у сімейних лікарів.

Степанов нагадав, що первинна ланка меддопомоги була забезпечена майже 1,5 млн таких тестів, а потужності лабораторій МОЗ дають змогу проводити близько 75 тисяч ПЛР-тестів на добу.

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Міністр наголосив, що тестування на коронавірус можуть пройти люди з ознаками респіраторного захворювання та особи, які були у контакті з хворим на COVID-19.

Наразі в Україні створено 2373 пункти, де забирають біологічний матеріал для проведення тесту. На сайті МОЗ оприлюднено мапу таких пунктів. Тестування є безкоштовним.

Як повідомлялося, станом на 25 січня в Україні зареєстровано 1 194 328 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 2516.