Кількість випадків COVID-19 зменшується два тижні поспіль - Степанов
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“За минулий тиждень виявлено 30 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу - це майже на 14 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня. ... На минулому тижні госпіталізовано 11 630 осіб - це менше, ніж на позаминулому тижні, коли було 13 555 пацієнтів, яких було госпіталізовано”, - сказав Степанов.
Він додав, що зберігається тенденція, коли кількість виписаних із лікарень пацієнтів більша за кількість госпіталізованих.
За словами міністра, така статистика засвідчує стабілізацію ситуації щодо COVID-19, що стало можливим завдяки дотриманню жорстких карантинних обмежень, встановлених з 8 по 24 січня.
За даними глави МОЗ, минулого тижня проведено 144 280 тестувань методом ПЛР, а також 20 206 досліджень на виявлення антигена так званими швидкими тестами, які є у сімейних лікарів.
Степанов нагадав, що первинна ланка меддопомоги була забезпечена майже 1,5 млн таких тестів, а потужності лабораторій МОЗ дають змогу проводити близько 75 тисяч ПЛР-тестів на добу.
Міністр наголосив, що тестування на коронавірус можуть пройти люди з ознаками респіраторного захворювання та особи, які були у контакті з хворим на COVID-19.
Наразі в Україні створено 2373 пункти, де забирають біологічний матеріал для проведення тесту. На сайті МОЗ оприлюднено мапу таких пунктів. Тестування є безкоштовним.
Як повідомлялося, станом на 25 січня в Україні зареєстровано 1 194 328 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 2516.