Суд обирає запобіжний захід полковнику СБУ, якого підозрюють у підготовці вбивства

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому полковнику СБУ, якого підозрюють у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомив представник служби безпеки на брифінгу в суботу ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманій особі. Збір даних відбувався протягом тривалого часу. На етапі досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений чіткий план злочину, організатор для цього підшукав виконавця і запропонував за виконання вказаного злочину 50 тисяч доларів», - сказав представник СБУ.

За його словами, зловмисника затримали вчора під час передачі оплати частини коштів за вчинення цього злочину.

Мотив злочину встановлюється і наразі не може бути розголошений.

Досудове слідство триває.

Зранку журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.