У Миколаєві суд взяв під варту чоловіка, який скалічив батька та поранив поліціянтів

Центральний районний суд міста Миколаєва 22 січня відправив 36-річного Олександра Жука під варту без права внесення застави на 2 місяці — до 21 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У суді Жук не заперечував, що бив і різав батька, але, за його словами, вбивати поліціянтів не планував, а лише хотів їх налякати. Він не заперечував, щоб його відправили до камери.

Як повідомлялося, 21 січня 36-річний чоловік, який наніс важкі ножові поранення своєму батьку (відрізав ніс, губи та статевий орган), почав стріляти у працівників поліції, які прибули на місце події. У результаті поранення отримали троє правоохоронців.

Їх госпіталізували та надали медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Будинок чоловіка штурмом взяв КОРД. Там знайшли розтяжки, станцію керування вибухівкою, пристрій нічного бачення, зброю, набої та вибухові пристрої. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.