Майже 500 українців, лікування яких оплатила держава, чекають трансплантації в Білорусі - медик

Нині 478 громадян України, лікування яких оплачено державою, очікують трансплантації органів в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "На самом деле: Украина" на телеканалі "Дом" повідомив директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" Дмитро Коваль.

"Коли люди зможуть отримувати таку допомогу в Україні - це і буде трансплантаційна незалежність", - заявив Коваль.

Він нагадав, що з 1 січня в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів і тканин.

"У 2021 році нам вдасться вийти на 250 операцій в рік, і з часом цей показник буде збільшуватися", - пообіцяв Коваль.

Як повідомлялося, у вересні минулого року український уряд схвалив проєкт рішення "Про створення спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації".

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Головною функцією центру є забезпечення організаційно-методичного керівництва та координація діяльності установ охорони здоров'я, які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації.

Згідно з планами МОЗ України, до кінця 2021 року заплановано провести: 33 трансплантації нирки, 3 трансплантації серця, 3 трансплантації печінки, 84 аутологічні і 4 алогенні трансплантації кісткового мозку.

У грудні глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що МОЗ прагне отримати трансплантаційну незалежність України протягом трьох найближчих років.

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