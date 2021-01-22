Дружина Ярослава Дубневича хоче поділити майно. У ЦПК кажуть - щоб уникнути арешту

Про це повідомляє Центр протидії корупції в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сімейство підозрюваного у справі про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці» депутата Ярослава Дубневича пробує нехитрий шлях уникнути арешту майна. Дружина нардепа просить Личаківський суд Львова поділити їхнє спільне майно, бо самі вони не дійшли згоди щодо нього. А це щонайменше 100 земельних ділянок, 40 об’єктів нерухомості», - йдеться в повідомлені.

Як з’ясував Укрінформ, судову справу про поділ спільного майна подружжя Дубневичів розглядатиме Личаківський районний суд міста Львова 25 січня, о 14.00 год. Відповідний запис розміщено в реєстрі справ, призначених до розгляду. Третьою особою у цій справі проходить Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У межах справи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо Ярослава Дубневича було арештовано 57 земельних ділянок загальною площею у майже 14 гектарів в Пустомитівському районі Львівської області, пів будівлі очисної споруди, котельня, нежитлова будівля в селі Зубра на Львівщині, пів квартири, нежитлові приміщення у Львові та будинок там же. Ще – квартира у старенькому будинку на вулиці Китайській також у Львові.

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У разі поділу судом, арешт з майна, яке вже належатиме дружині Дубневича - Наталії, доведеться зняти. І його не можна буде конфіскувати у разі обвинувального вироку.

Як повідомлялося, кілька днів тому Вищий антикорупційний суд скасував арешт готівки депутата Дубневича, яку знайшли в його будинку під час обшуку, а саме 119 тисяч доларів та 102 тисяч євро. Детективи НАБУ та прокурори САП звернулися до суду з клопотанням про повторний арешт майна. Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні понад 93 мільйонів гривень через закупівлі «Укрзалізниці».

НАБУ затримало посадовців трьох компаній, які за версією слідства, упродовж 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, придбавши його за пільговою ціною у НАК «Нафтогаз України» нібито для виробництва теплової енергії для населення, але насправді газ використовувався для промислових потреб. Бенефіціарами є брати - Ярослав і Богдан Дубневичі.