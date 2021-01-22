Падіння стелі, смертельна пожежа й морозні пірнання
У Харкові в четвер, 21 січня, пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, забрала життя 15 осіб. Ще п'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні. Після трагедії правоохоронці затримали 4 осіб: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендаря будинку та його дружину – директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затримали адміністратора, який координував роботу пансіонату та водночас офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.
У п’ятницю, 22 січня, у підземному переході на Майдані Незалежності в Києві поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції. Дивом постраждалих немає, адже зазвичай тут багато людей.
Українці цього тижня вшановували захисників Донецького аеропорту – "кіборгів". Зокрема, заходи відбулися на території вуличної експозиції Музею АТО у Дніпрі. Згадати подвиг героїв прийшли військовослужбовці, волонтери і просто небайдужі громадяни.
Крім того, сигнал "Шана" пам'яті загиблих під час оборони Донецького аеропорту пролунав у Міжнародному аеропорту "Харків" у виконанні військовослужбовців Харківського національного університету Повітряних сил. Акція відбулася у будівлі терміналу. Через карантинні обмеження участь у ній взяли лише два музиканти: трубач та барабанщик оркестру цього вишу. Військовослужбовці, які прибули з ними, стали поряд у почесному караулі.
У п’ятницю, 22 січня, по всій країні провели заходи до Дня Соборності. Так, у Запоріжжі на острові Хортиця вшанували пам’ять усіх борців за незалежність та соборність України. Саме на цьому місці у 1918 році відбулося перше неофіційне об’єднання Центральної та Західної України. У заході взяли участь ветерани АТО/ООС, волонтери, які принесли бойові прапори підрозділів, що були у зоні проведення АТО. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, після чого поклали квіти до пам’ятного знака "Борцям за волю України".
Традиційними зануреннями в ополонку на Хрещення Господнє українці завершили відзначення циклу Різдвяних свят. Погода цьогоріч не підвела – водохресні морози виправдали всі очікування.
І поки одні раділи справжній зимі, насолоджуючись розвагами на снігу,
…для інших по всій країни облаштовували місця для порятунку від сильних морозів. Станом на 17 січня в Україні місцеві органи влади у взаємодії з ДСНС розгорнули 4 тис. 836 пунктів обігріву, з них місцеве самоврядування – 4 тис. 802 стаціонарних пункти, а ДСНС – 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів. На фото – вікно у мобільному пункті обігріву в Сєвєродонецьку на Луганщині.
Попри дію посиленого карантину українцям усе ж вдалося відзначити Міжнародний день селфі в музеї – там, де це дозволяли обмежувальні правила. На фото: відвідувачі історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Священик занурює підсвічник в ополонку під час святкової літургії з нагоди Водохреща у селі Яворів на Івано-Франківщині.
Жінка занурює ноги дитини у воду під час святкування Водохреща у Сєвєродонецьку на Луганщині.
Жінка під час купання у Дніпрі з нагоди святкування Водохреща у Запоріжжі.
Колядники сурмлять у роги, виконуючи останню в цьому році коляду, під час святкування Хрещення Господнього на березі Чорного Черемошу у селі Криворівня на Івано-Франківщині.
Жінка проходить повз засніжену альтанку на території парку "Володимирська гірка" у Києві.
Бурульки на даху будівлі у Вінниці.
Зимовий краєвид у Вишгородському районі Київщини.
Сарна у Вишгородському районі Київщини.
Учасники акції проти дистанційного навчання "За живу школу!" біля будівлі Вінницької міської ради.
Ігровий момент матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Запоріжжя" (біла форма) та БК "Дніпро", що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 78:76, у Запоріжжі.