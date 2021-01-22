Падіння стелі, смертельна пожежа й морозні пірнання

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У Харкові в четвер, 21 січня, пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, забрала життя 15 осіб. Ще п'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні. Після трагедії правоохоронці затримали 4 осіб: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендаря будинку та його дружину – директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затримали адміністратора, який координував роботу пансіонату та водночас офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Фото: Володимир Тарасов

У п’ятницю, 22 січня, у підземному переході на Майдані Незалежності в Києві поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції. Дивом постраждалих немає, адже зазвичай тут багато людей.

Фото: Микола М’якшиков

Українці цього тижня вшановували захисників Донецького аеропорту – "кіборгів". Зокрема, заходи відбулися на території вуличної експозиції Музею АТО у Дніпрі. Згадати подвиг героїв прийшли військовослужбовці, волонтери і просто небайдужі громадяни.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Крім того, сигнал "Шана" пам'яті загиблих під час оборони Донецького аеропорту пролунав у Міжнародному аеропорту "Харків" у виконанні військовослужбовців Харківського національного університету Повітряних сил. Акція відбулася у будівлі терміналу. Через карантинні обмеження участь у ній взяли лише два музиканти: трубач та барабанщик оркестру цього вишу. Військовослужбовці, які прибули з ними, стали поряд у почесному караулі.

Фото: Дмитро Смольєнко

У п’ятницю, 22 січня, по всій країні провели заходи до Дня Соборності. Так, у Запоріжжі на острові Хортиця вшанували пам’ять усіх борців за незалежність та соборність України. Саме на цьому місці у 1918 році відбулося перше неофіційне об’єднання Центральної та Західної України. У заході взяли участь ветерани АТО/ООС, волонтери, які принесли бойові прапори підрозділів, що були у зоні проведення АТО. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, після чого поклали квіти до пам’ятного знака "Борцям за волю України".

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Традиційними зануреннями в ополонку на Хрещення Господнє українці завершили відзначення циклу Різдвяних свят. Погода цьогоріч не підвела – водохресні морози виправдали всі очікування.

Фото: Микола М’якшиков

І поки одні раділи справжній зимі, насолоджуючись розвагами на снігу,

Фото: Олексій Ковальов

…для інших по всій країни облаштовували місця для порятунку від сильних морозів. Станом на 17 січня в Україні місцеві органи влади у взаємодії з ДСНС розгорнули 4 тис. 836 пунктів обігріву, з них місцеве самоврядування – 4 тис. 802 стаціонарних пункти, а ДСНС – 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів. На фото – вікно у мобільному пункті обігріву в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Попри дію посиленого карантину українцям усе ж вдалося відзначити Міжнародний день селфі в музеї – там, де це дозволяли обмежувальні правила. На фото: відвідувачі історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Маркіян Лисейко

Священик занурює підсвічник в ополонку під час святкової літургії з нагоди Водохреща у селі Яворів на Івано-Франківщині.

Фото: Олексій Ковальов

Жінка занурює ноги дитини у воду під час святкування Водохреща у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Жінка під час купання у Дніпрі з нагоди святкування Водохреща у Запоріжжі.

Фото: Юрій Рильчук

Колядники сурмлять у роги, виконуючи останню в цьому році коляду, під час святкування Хрещення Господнього на березі Чорного Черемошу у селі Криворівня на Івано-Франківщині.

Фото: Євген Котенко

Жінка проходить повз засніжену альтанку на території парку "Володимирська гірка" у Києві.

Фото: Олександр Лапін

Бурульки на даху будівлі у Вінниці.

Фото: Олена Худякова

Зимовий краєвид у Вишгородському районі Київщини.

Фото: Олена Худякова

Сарна у Вишгородському районі Київщини.

Фото: Олександр Лапін

Учасники акції проти дистанційного навчання "За живу школу!" біля будівлі Вінницької міської ради.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Запоріжжя" (біла форма) та БК "Дніпро", що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 78:76, у Запоріжжі.