Справа Гримчака: судді вивчали матеріали негласних слідчих дій

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд справи, у якій фігурує ексзаступник глави МінТОТ Юрій Гримчак та його “помічник”, 10 лютого.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Телеграмі, передає Укрінформ.

“На засіданнях, які відбулись 21 та 22 січня 2021 року, колегія суддів досліджувала матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), зокрема протоколи за результатами проведення аудіо- та відеоконтролю. Наступний розгляд у справі призначено на 11:00 год. 10.02.2021”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів гривень. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня 2020 року ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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САП 22 травня 2020 року направила до ВАКС справу стосовно Гримчака і його так званого помічника.