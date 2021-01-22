Клименко прокоментував звільнення і повторне призначення чоловіка Венедіктової

Очільник Національної поліції Ігор Клименко, розповідаючи про ситуацію зі звільненням чоловіка генерального прокурора Ірини Венедіктової з органів поліції, а потім його призначення знову до лав поліцейських, уточнив, що Нацполіція діяла за законом.

Про це очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам", передає Укрінформ.

"Національна поліція діяла за законом. Цей співробітник мав відповідну вислугу, яка дозволяла йому на той момент вийти на пенсію та отримати відповідну компенсацію. Більше того, після цього він брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади заступника начальника департаменту. Він пройшов цей конкурс і на законних підставах обійняв цю посаду. Все інше - домисли та суб'єктивна думка тих, хто про це писав", - уточнив він.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що чоловік генпрокурора Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника кіберполіції. Він отримав при звільненні майже 780 000 грн, а через тиждень подав заяву на конкурс на ту ж посаду.