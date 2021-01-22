Дуда висловив співчуття родичам загиблих у харківській пожежі

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родичам загиблих у пожежі у Харкові та всьому українському народу.

Про це йдеться у листі Дуди на адресу українського колеги Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на Gov.pl.

“З великим смутком я довідався про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинули і постраждали так багато людей. Від імені польського народу і свого власного хочу передати слова співчуття родинам жертв та всім, кого стосується ця трагедія”,- підкреслив Дуда.

Він додав, що поляки розділяють біль цієї трагедії з українським народом.

Як повідомлялося, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, за попередніми даними, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Станом на ранок 22 січня відомо, що один постраждалий перебуває в стабільно тяжкому стані, ще четверо – в задовільному.

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці затримали власника домоволодіння, який здав будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.