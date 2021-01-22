В Україні за добу - 5 348 випадків коронавірусу

В Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.", - йдеться у дописі.

Також за останню добу госпіталізовано 1 900 осіб; сталося 163 летальних випадків, спричинених коронавірусом; одужало 14 239 осіб; здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 182 969 осіб; одужали 928 969 осіб; летальних випадків – 21 662; проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.