Аваков ініціює перевірку всіх будинків для літніх, які розміщують рекламу в інтернеті

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду з приводу загибелі 15 осіб в будинку для літніх людей в Харкові запропонував перевірити всі аналогічні заклади, які рекламують свої послуги в соцмережах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Особливий цинізм полягає у тому, що цей будинок рекламувався на телебаченні і в інтернеті… Там професійно знятий ролик. Тому є пропозиція додатково… всі пансіонати, які рекламують свої послуги в інтернеті, треба перевірити і дати доручення перевірити їх рекламістів на предмет наявності дозволів", - заявив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Її локалізували о 16:14 на площі 100 кв. м, а о 16:53 ліквідували.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на момент пожежі в будинку перебувало 33 людини. За словами працівників закладу, там проживали люди віком від 25 до 90 років.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинуло 17 людей.