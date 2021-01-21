Український військовий загинув у Конго

Військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Олександр Мулявка загинув у Демократичній Республіці Конго.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Facebook 11 окрема бригада армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов’язки у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго", - сказано в повідомленні.

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