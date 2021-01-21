Нападник на співробітника Адміністрації Президента отримав 8 років з конфіскацією

Шевченківський районний суд міста Києва засудив до восьми років позбавлення волі громадянина Республіки Вірменія за розбійний напад на співробітника Адміністрації Президента.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці.

"За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва визнавав обвинуваченого винним та засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдетьсяу повідомленні.

При цьому суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувачений свою вину визнав частково. Матеріали щодо іншого співучасника злочину виділили в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

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За версією слідства, у березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці та вчинили розбійний напад, завдавши чоловіку не менше чотирьох ударів в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві мешканці.

Загиблим виявився співробітник тодішньої Адміністрації Президента України.

У ході слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників - громадянина Вірменії.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня 2019 року Президент Володимир Зеленський перейменував Адміністрацію Президента на Офіс Президента України та розпорядився скоротити чисельність його працівників.