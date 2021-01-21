Нападник на співробітника Адміністрації Президента отримав 8 років з конфіскацією
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці.
"За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва визнавав обвинуваченого винним та засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдетьсяу повідомленні.
При цьому суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обвинувачений свою вину визнав частково. Матеріали щодо іншого співучасника злочину виділили в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.
За версією слідства, у березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці та вчинили розбійний напад, завдавши чоловіку не менше чотирьох ударів в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві мешканці.
Загиблим виявився співробітник тодішньої Адміністрації Президента України.
У ході слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників - громадянина Вірменії.
Як повідомляв Укрінформ, 20 червня 2019 року Президент Володимир Зеленський перейменував Адміністрацію Президента на Офіс Президента України та розпорядився скоротити чисельність його працівників.