Набув чинності наказ про нагляд за інфекційними хворобами – що він передбачає

Набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про затвердження Порядку ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами та Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Документ визначає, що надавачі первинної медичної допомоги, підрозділи екстреної медицини, медичні працівники закладів освіти, соціального захисту, оздоровчих закладів беруть участь у проведенні епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб та в розслідуванні спалахів", - повідомляє ЦГЗ.

Також, згідно з документом, надавачі вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги — беруть участь у проведенні епідеміологічних обстежень випадків інфекційних хвороб та в розслідуванні спалахів за пропозиціями, наданими закладами громадського здоров’я.

Згідно з наказом, основними завданнями епідеміологічного нагляду (спостереження) є: моніторинг і оцінка епідемічної ситуації, прогнозування розвитку епідемічного процесу, моніторинг і оцінка профілактичних та протиепідемічних програмних заходів із метою їх раціонального коректування; визначення груп ризику та потреби в цільових профілактичних заходах; оцінка тягаря інфекційних хвороб у структурі загальної захворюваності та смертності населення та на систему охорони здоров’я.

Облік, звітування та епідеміологічний нагляд (спостереження) здійснюється для: вивчення, оцінки і прогнозу санітарно-епідемічної ситуації; виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності; розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері громадського здоров’я.

Зокрема, у наказі визначено, що епідеміологічний нагляд (спостереження) та облік має охоплювати: перелік інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації; перелік біологічних патогенних агентів.

Наказ призначений для закладів охорони здоров’я, закладів громадського здоров’я, фізичних осіб-підприємців, що провадять господарську діяльність із медичної практики або інших закладів та установ, які в ході виконання своєї діяльності отримують інформацію про стан здоров’я, благополуччя населення й показники середовища життєдіяльності.

Також у ЦГЗ повідомили, що планують проведення низки тренінгів з імплементації даного наказу для медичних працівників, лікарів-епідеміологів та працівників лабораторій.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на 21 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Черкаській областях та Києві.