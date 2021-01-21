Найвища захворюваність на COVID-19 – у трьох областях і Києві

Станом на 21 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Черкаській областях та Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 367,8 на 100 тис. населення, у Миколаївський області він становить 366,2, у Черкаській - 296, у Києві - 296,9.

При цьому середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні 205,1 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності зафіксований у Кіровоградській області - 79,7 на 100 тис. населення і Закарпатській - 109,6.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 39,2%.

По Україні цей показник становить 28,7% станом на 20 січня, в Києві - 31,7%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 січня лабораторно підтверджено 1 177 621 випадок захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 5 583 нові випадки.