За матеріалами СБУ торік засудили 12 прикордонників та чотирьох митників

За матеріалами СБУ торік засудили 12 прикордонників та чотирьох митників

Укрінформ
Протягом 2020 року за матеріалами СБУ засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 - митної.

Про це йдеться у повідомлення пресцентру СБУ.

"У минулому році за матеріалами СБУ повідомлено про підозри: митники ‒ 53, прикордонники ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на суму 510 мільйонів гривень, запобігання спроб іноземних спецслужб, злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.

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Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

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