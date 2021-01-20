Медики мають бути у штаті кожного закладу освіти - Ляшко

У кожному закладі загальної середньої освіти, незалежно від форми власності, має бути медичний працівник.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, коментуючи ухвалену урядом постанову "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти".

"Відповідно до затвердженого Порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування", - пояснив Ляшко.

Читайте також: Уряд затвердив порядок медобслуговування у школах

Він уточнив, що медичне обслуговування саме в закладі освіти передбачає наступні заходи: здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації; інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я; протидія поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.