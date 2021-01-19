Ексчиновнику Держгеокадастру дали майже 10 років за аферу із землею

Ексчиновнику Держгеокадастру дали майже 10 років за аферу із землею

Укрінформ
Суд визнав винним колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Новоайдарський районний суд Луганської області призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна», - ідеться в повідомленні.

Читайте також: СБУ викрила схему постачання українській армії неякісних снарядів

У суді прокурори довели, що в червні 2017 року посадовець отримав 500 тис. грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проектно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

Читайте також: Затримали чоловіка, який за $200 тисяч «продавав» посаду в Офісі Президента

Як повідомляв Укрінформ, 18 січня пресцентр Служби безпеки України поінформував про затримання у Києві поліцейського, який вимагав 10 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-