Найвищі показники захворюваності на COVID-19 по областях

Станом на 19 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 388,6 на 100 тис. населення, Миколаївській - 388,4, Черкаській - 314,2, Київській - 301,9, Луганській області - 305,3 та в Києві -312,5.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 220,7 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 86,9 на 100 тис. населення, Закарпатській - 108,3 та у Івано-Франківській областях - 127.

Читайте також: МОЗ планує укладати договори на інноваційні ліки безпосередньо з самими виробниками

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 43,4% станом на 18 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 30,4% станом на 18 січня, в Києві - 33,9%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 січня лабораторно підтверджено 1 167 655 випадків COVID-19, з них за добу - 3 939.