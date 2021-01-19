МОЗ планує укладати договори на інноваційні ліки безпосередньо з самими виробниками

Міністерство охорони здоров'я хоче запровадити в закупівлях лікарських засобів практику договорів керованого доступу .

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“На основі оцінки медичних технологій ми хочемо запровадити в державі договори керованого доступу. Це коли договори укладаються безпосередньо з самим виробником на інноваційні лікарські засоби. Даний проєкт постанови погоджений з моїми колегами. Думаю, на найближчому засіданні Кабміну він буде прийнятий”, - сказав Степанов.

Він пояснив, що йдеться про закупівлю препаратів, які виробляються одним виробником і є дороговартісними. Закупівля буде проводитися після проведення процедури оцінки медичних технологій.

Міністр нагадав, що відповідна постанова КМУ, яка впроваджує в Україні оцінку медичних технологій, була ухвалена урядом наприкінці минулого року.

За словами Степанова, закупівля таких препаратів дозволить при лікуванні того чи іншого захворювання використовувати лікарські засоби з найвищою ефективністю.