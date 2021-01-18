Музейники України та Польщі просять голову ОБСЄ допомогти визволити з полону «ДНР» їхню колегу

Як передає Укрінформ, відповідне звернення оприлюднено у Фейсбуці.

"Від імені усієї музейної спільноти України, а також від колег з ICOM Poland хочемо звернути Вашу увагу на ситуацію, що викликає наше глибоке занепокоєння. 9 серпня 2018 року у м. Горлівка, на території окремих районів Донецької області України, які з 2014 року перебувають під російською окупацією, було затримано нашу колегу Олену Пех, мистецтвознавицю і наукову співробітницю Горлівського художнього музею", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2014 році разом з неповнолітньою донькою вона виїхала з окупованої території до м. Одеса, але з 2016 року була змушена регулярно їздити до Горлівки, щоб піклуватися про свою матір, яка потребувала медичної допомоги і догляду через погіршення стану здоров’я.

Під час однієї з таких поїздок Пех схопили і звинуватили у "зраді" та "шпигунстві" підконтрольні Росії формування. Після затримання її піддавали жорстоким тортурам, щоб припинити їх Пех навіть намагалася вчинити самогубство.

На підставі отриманих під тиском показів у березні 2020 року її "засудили" до 13 років позбавлення волі, наразі вона перебуває у колонії №127 у м. Сніжне.

"Немає жодних сумнівів у тому, що усі "обвинувачення" проти неї є абсурдними. Пані Олена Пех є заручницею. Практика захоплення у заручники цивільних осіб для подальшого тиску на Україну чи отримання викупу з близьких є поширеною на тій території, де не діють норми права і немає правосуддя. На це неодноразово звертали увагу правозахисники, журналісти та колишні бранці", – зазначається у зверненні.

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Його автори також зауважують, що українська влада докладає необхідних зусиль для звільнення Пех, її включено до списку утримуваних осіб, яких пропонується взаємно звільнити, однак заплановані у 2020 році звільнення так і не відбулися. Також представники російської сторони не виконали взяті на себе зобов’язання і не забезпечили доступ до бранців представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Шановна пані Лінде, закликаємо Вас задіяти усі важелі ОБСЄ для звільнення Олени Пех. Просимо Вас скористатися своїм впливом, щоб якомога швидше забезпечити доступ представників МКЧХ до пані Пех та інших бранців. Зокрема, просимо підняти це питання через представників ОБСЄ у Тристоронній контактній групі на найближчому засіданні. Переконані, що звільнення невинної людини, беззахисної жінки, яка стала жертвою міжнародного збройного конфлікту, буде надихаючим актом гуманізму та ознакою того, що навіть найгостріше протистояння колись закінчиться і настане мир, якого ми усі прагнемо", - закликають автори звернення.

Як повідомляв Укрінформ, наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться 21 січня у режимі відеоконференції, йому передуватимуть засідання робочих груп: 18 січня відбудеться відеоконференція робочої групи з безпеки, 19 січня - робочої групи з політичних питань, гуманітарної та економічної робочих груп.

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 19-20 січня перебуватиме в Україні з робочим візитом.