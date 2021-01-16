СБУ повідомила про підозру командиру угруповання бойовиків

Служба безпеки України викрила одного з командирів незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, фігурант, уродженець Черкас, у 2014 році приєднався до терористичних угруповань. Ватажки терористів призначили його командиром так званого взводу 11 окремого мотострілкового підрозділу, який чинив збройний супротив українським військовим підрозділам.

Слідчі органів безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для документування інших фактів протиправної діяльності фігуранта і притягнення його до відповідальності.

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Заходи з викриття командира бойовиків проводились Управлінням СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.