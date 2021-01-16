Голова ВАКС запевняє, що не спілкувалася з суддею Вовком під час неформального заходу

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляє, що під час неформального заходу 23 грудня у Київському інституті інтелектуальної власності не спілкувалася з фігурантом справи НАБУ очільником Окружного адмінсуду Павлом Вовком.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила керівнику Transparency International Ukraine Андрію Боровику.

За словами Танасевич, того дня близько 18-ї години вона відвідала цей інститут, який входить до НУ "Одеська юридична академія", щоб обговорити з керівництвом серію онлайн-лекцій для студентів. Після обговорення формату лекцій керівник інституту запросив її відвідати захід за участю її колег з професійної юридичної спільноти.

Як запевняє Танасевич, на цьому заході жодні робочі теми не обговорювалися. При цьому голові ВАКС запропонували сказати привітальне слово, після чого вона залишила приміщення. Загалом вона пробула на заході 30 хвилин.

Очільниця ВАКС не збирається через цю ситуацію йти у відставку. "У відставку я подати не можу за законом, бо для цього треба пропрацювати на посаді судді понад 20 років, і не буду цього робити, бо вихідних даних для цього немає. Щоб набути статусу судді, юрист в Україні має пройти дуже серйозні випробування. І я вважаю, що через непорозуміння не маю кидати роботу, яку сумлінно і якісно роблю з 2012 року. Тож об’єктивних і суб’єктивних причин, щоб звільнитися з посади, немає", - сказала вона.

Раніше журналісти "Слідство. Інфо" повідомили, що голова ВАКС Танасевич приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" того вечора, коли там розважалися одіозні судді, зокрема голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, справу якого розглядає ВАКС.

У відповідь у ВАКС зазначили, що очільниця суду разом з директором Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» Василем Филюком провели робочу зустріч зі студентським самоврядуванням, за результатами якої було домовлено про проведення циклу онлайн-лекцій із суддями ВАКС.