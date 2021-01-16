В українській армії зафіксували 70 нових випадків коронавірусу

Станом на 16 січня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 788 осіб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування медсил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 70 нових випадків захворювання на COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 14 098 осіб, летальних випадків – 38.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 22 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 4 особи.

Як повідомлялося, в Україні за добу зареєстрували 7 729 нових випадків зараження коронавірусом.