Ляшко каже, що Україна отримає перші вакцини від COVID-19 вже у лютому

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что первые вакцины от коронавируса должны поступить в Украину уже в феврале: речь идет не только о китайской Sinovac, но и о компаниях Pfizer и Moderna.

Об этом он сказал в интервью LB.UA, передает Укринформ.

"Вот вам гарантия главного государственного санитарного врача: вакцина в стране будет... Я думаю, что в феврале... Возможно, в рамках COVAX... В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будут созданы 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки. Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол", - сказал Ляшко.

Также вариантом является получение вакцин в рамках механизма COVAX. И это могут быть медикаменты от американских компаний Pfizer и Moderna.

"Но скорее Pfizer, поскольку COVAX работает с вакцинами, в которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использования. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, - это Pfizer", - отметил главный санитарный врач.

Главный санврач также прокомментировал информацию о 50,38% эффективности вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Именно с ней Украина заключила контракт, в котором речь идет о 70%.

"На самом деле 50+ даже 0,1% позволяет любому регулятору зарегистрировать препарат как эффективное и достаточной доказательной базой", - пояснил он.

По словам главного санитарного врача, Украина ничем не рискует, что закупки вакцин будет отменено.

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В то же время точной даты, когда вакцины поступят в Украину, Ляшко сказать не может. Заявку на них надо было подать до 18 января, и Украина это сделала заранее. С 18-го по 28 число их должен обработать GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), "и потом будет решение, дают стране эту вакцину или не дают. И если так, то после этого будут поставки", - добавил он.

Как сообщал Укринформ, группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем вакцин «Синовак» (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз препарата против COVID-19. Из них 1,9 млн доз поступят в пределах закупки Минздрава.

Также Украина в рамках глобальной инициативы COVAX получит 8 млн доз вакцины от коронавирусной болезни, их хватит на прививку 4 млн человек, поскольку вакцина имеет вводиться дважды.