Питання справедливості: Шмигаль пояснив, навіщо заклеїли скотчем відділи у супермаркетах
Як передає Укрінформ, про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю телеканалу «Україна 24», повідомляє пресслужба КМУ.
«Завдання посиленого карантину — знизити мобільність населення», — зазначив Шмигаль.
Він зауважив, що як би не ставилися до закритих полиць у магазинах, натягнутих стрічок чи плівок, усе це проходять не лише в Україні, але й у всьому світі. За його словами, обмеження в деяких країнах навіть набагато жорсткіші.
«Тут не стоїть питання, у кого кращі протиепідемічні заходи. Стоїть питання: дати можливість людям бути вдома й не мати зайвої спокуси виходити з дому», — наголосив очільник уряду.
Він нагадав, що у супермаркетах дозволений продаж лише визначених урядом категорій товарів першої необхідності, тим часом як інші товари заборонені до продажу в будь-яких магазинах.
«Ми вели не один діалог із представниками мереж, які торгують не продуктами харчування. Питання справедливості дуже важливе. Не можуть продаватися в продуктовому супермаркеті іграшки, коли поруч стоїть закритий іграшковий магазин», — зазначив Шмигаль.
Водночас він зазначив, що наразі уряд не передбачає продовження посиленого карантину після 24 січня.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.
Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.
В Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 146 963 особи, з них 847 391 особа одужала, померли 20 542 людини.