Питання справедливості: Шмигаль пояснив, навіщо заклеїли скотчем відділи у супермаркетах

Постанова про запровадження карантину «зимових канікул» була ухвалена й оприлюднена ще 9 грудня, були враховані всі побажання бізнесу та бізнесових асоціацій, які не суперечать логіці карантину.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю телеканалу «Україна 24», повідомляє пресслужба КМУ.

«Завдання посиленого карантину — знизити мобільність населення», — зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що як би не ставилися до закритих полиць у магазинах, натягнутих стрічок чи плівок, усе це проходять не лише в Україні, але й у всьому світі. За його словами, обмеження в деяких країнах навіть набагато жорсткіші.

«Тут не стоїть питання, у кого кращі протиепідемічні заходи. Стоїть питання: дати можливість людям бути вдома й не мати зайвої спокуси виходити з дому», — наголосив очільник уряду.

Він нагадав, що у супермаркетах дозволений продаж лише визначених урядом категорій товарів першої необхідності, тим часом як інші товари заборонені до продажу в будь-яких магазинах.

«Ми вели не один діалог із представниками мереж, які торгують не продуктами харчування. Питання справедливості дуже важливе. Не можуть продаватися в продуктовому супермаркеті іграшки, коли поруч стоїть закритий іграшковий магазин», — зазначив Шмигаль.

Водночас він зазначив, що наразі уряд не передбачає продовження посиленого карантину після 24 січня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.

В Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 146 963 особи, з них 847 391 особа одужала, померли 20 542 людини.