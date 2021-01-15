Вакцинуватися варто зараз. Восени – уже можна не вакцинуватися?

Навіть вакцина з ефективністю у 50% принесла б користь, якби масово щеплювати населення розпочали сьогодні

Якщо кінець 2020 року запам’ятався оптимістичними повідомленнями про успіхи у випробуванні вакцин, то початок 2021-го дещо розвіяв цей оптимізм. Найбільш резонансною була інформація щодо китайської вакцини Sinovac, яку попередньо замовила Україна. Під час останнього етапу випробувань у Бразилії її ефективність виявилася на рівні 50,3%, що значно відрізняється від даних, заявлених виробником.

Водночас настороженість викликали й новини щодо інших вакцин. Зокрема, австралійські лікарі закликали призупинити щеплення громадян вакциною від AstraZeneca – теж через питання до її ефективності для колективного імунітету.

Тож далі в матеріалі про те, що конкретно насторожило експертне середовище і чому це не матиме значного впливу на ситуацію з вакцинацією в Україні.

Як Sinovac застосував маленькі хитрощі

Довкола китайської вакцини нині склалася доволі неоднозначна ситуація. Річ у тім, що існує чотири різних оцінки ефективності вакцини Sinovac, які ну дуже відрізняються, пише Bloomberg. Приміром, під час її випробувань в Індонезії повідомлялося про ефективність вакцини у 65%, а в Туреччині – про 90%. Хоча в обох випадках кількість учасників випробувань була недостатньою для того, щоб ці результати вважати достовірними. В Індонезії участь у випробуваннях вакцини взяли близько 1600 людей, у Туреччині – близько 3,4 тисяч.

Найширші випробування ефективності вакцини Sinovac нині проводяться в Бразилії – місцевим біомедичним дослідницьким центром Інститутом Бутантан. У них взяли участь понад 13 тисяч добровольців і спочатку повідомлялося, що попередня ефективність вакцини складає 78%. Але пізніше там дали зовсім іншу оцінку – у 50,3%. Згодом під час прес-конференції представники Інституту пояснили, що розділили випадки інфікування COVID-19 в ході досліджень на шість категорій: безсимптомні, дуже легкі, легкі, два рівні середньої тяжкості та важкі. Коли дослідники не враховували безсимптомні і дуже легкі випадки хвороби, то ефективність складала згадані 78%, а коли їх врахували, то ця цифра знизилася до 50,3%. Не дивно, що бразильські учені звинуватили інститут у введенні громадськості в оману. Але при цьому дослідники наполягають на ефективності вакцини для запобігання важких випадків.

«Якщо виробник вже був спійманий на маніпуляції такими важливими цифрами, як ефективність, то виникає питання: а про що іще ми не знаємо? Які іще факти і нюанси були приховані при дослідженні, якщо виробник зманіпулював головними цифрами?» – говорить у коментарі Укрінформу лікар-імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донськой.

Борис Донськой

Бразильський регулятор охорони здоров’я запросив у Інституту Бутантана додаткові дані про випробування Sinovac перед тим, як вирішити, чи схвалювати вакцину для використання.

Що ж робитиме Україна, яка вже заплатила виробнику наперед? Як розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, укладений договір передбачає, що ефективність вакцини повинна становити не менше 70%, інакше Україні мають повернути кошти. Утім, як визначається ця «ефективність» – питання відкрите.

Якщо все буде гаразд, то вакцину мають поставити Україні упродовж 30 днів з моменту її реєстрації. За словами Степанова, це очікується у кінці лютого – березні.

Але, на думку Бориса Донського, це запізно: «Якби це сталося сьогодні, то навіть з ефективністю у 50,3% слід було б починати негайно щеплювати групи ризику – тоді б ми врятували більше людей, ніж отримали побічних ефектів. Але якщо йдеться про березень, квітень а то й вересень, то до того часу нам вже не буде кого щеплювати. Адже всі перехворіють і, на жаль, частина людей помре. Ми здобудемо власний колективний імунітет, але ось таким шляхом – як здобували його ще у середні віки».

Для кращого розуміння імунолог наводить порівняння з пожежною командою. Якщо вона приїхала вчасно, то неважливо, чи багато води було в баку, чи всі пожежники приїхали тверезі. А якщо ж гасити пожежу приїхали через три дні – то вже неважливо, що всі вони компетентні і води повно. «Навіть якщо ми отримаємо вакцини від Pfizer чи Moderna, то все одно вакцинація ними вже у вересні не матиме сенсу», – зазначає фахівець.

В Австралії засумнівалися у ефективності вакцини AstraZeneca

Інша вакцина виробництва AstraZeneca, на яку Україна і ще багато країн покладають великі надії, теж викликала сумніви щодо того, чи надає вона достатній захист. Як повідомляє Financial Times, група австралійських учених закликала керівництво країни переглянути свою стратегію імунізації проти Covid-19 через побоювання, що вакцина Oxford/AstraZeneca недостатньо ефективна для формування колективного імунітету.

«Поки ми не отримаємо більше даних, які демонструють, що AstraZeneca так само хороша, як і інші вакцини, науковий і медичний ризик, який ви берети на себе, полягає у тому, що ви не отримаєте колективного імунітету», – сказав Ендрю Міллер, президент Австралійскої медичної асоціації в Західній Австралії. «Політичний ризик полягає у тому, що ви отримаєте хорошу вакцину для багатих і не дуже хорошу вакцину для бідних», – додав він. На його думку, оскільки Австралії вдалося вгамувати поширення вірусу, на відміну від Великобританії чи США, то варто почекати і закупити більш якісні вакцини.

З подібним закликом звернулася і наукова співробітниця Університету Монаша Мішель Ананда-Раджа, яка підкреслила, що ефективність вакцини, якщо її вводити двома дозами, складає лише 61%. З нею погодилися і в Австралійсько-новозеландській асоціації імунологів.

Проте головний санлікар Автралії Пол Келлі назвав подібні побоювання невиправданими, а влада країни заявила, що не має намірів змінювати свої наміри з вакцинації. В принципі, це знову ж таки пояснюється труднощами у зберіганні більш ефективних вакцин Moderna і Pfizer.

Імунні паспорти: Данія вже запроваджує їх поки світ ще думає

А тим часом у світі з початком вакцинації обговорюється ідея введення імунних паспортів. У ВООЗ не рекомендують вводити імунні паспорти з огляду на те, що не відомо, скільки зберігатиметься набутий імунітет. Але наголошують, що потрібно мати дані про людей, які були вакциновані.

Документ протестування, який у Данії запровадили ще влітку, містить інформацію датською, англійською та французькою мовами

У Данії, схоже, вирішили піти на випередження, якщо раптом думка про необхідність імунних паспортів у світі зміниться – там вже готуються випустити «паспорт вакцини проти Covid-19» повідомляє The Local. «Ми очікуємо, що від інших країн може знадобитися надати документальне підтвердження вакцинації при в'їзді. Можна буде використовувати данський паспорт вакцини», – заявили в міністерстві охорони здоров’я країни.

Що думають про це відповідальні органи в Україні – наразі залишається незрозумілим. Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що імунних паспортів в Україні не буде, водночас розглядається варіант видачі іншого документу – свідоцтва про вакцинацію. Як пише ВВС, цей вид документу існував і раніше – деяких країнах їх видавали як підтвердження про проведення вакцинації проти жовтої лихоманки чи поліомієліту. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію й імунний паспорт – це різні речі, пояснює Віктор Ляшко. Міжнародне свідоцтво – це документ, який використовують лише при перетині кордону. Імунний паспорт – це документ, який засвідчує наявність імунітету від коронавірусу.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов навпаки пообіцяв, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації від COVID-19 так само, як і жителі Європейського Союзу, про що сказав заявив у ефірі телеканалу "Україна 24". А чи стосуватиметься це людей, які перехворіли і здобули імунітет природнім шляхом, наразі незрозуміло. Але знову ж таки – а буде в них сенс взагалі?

Юлія Горбань, Київ