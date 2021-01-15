Повернення зими, буковинська Маланка й дизайнерський динозавр

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

В Україні минув перший тиждень дії посилених карантинних обмежень, запроваджених до 24 січня включно для запобігання поширенню COVID-19. Закрилися кафе, ресторани, бари (вони можуть тільки доставляти замовлення і видавати їх навинос), кінотеатри й театри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, ТРЦ. Можна торгувати продуктами харчування. Водночас у багатьох українців викликала здивування заборона на продаж певних товарів. Як пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, під час дії такої заборони у приміщенні магазину люди, яким такі речі необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не контактують з іншими, наражаючи себе на небезпеку інфікуватися.

Фото: Микола М’якшиков

Вхурделило: тим часом українці дочекалися снігопадів. Негода вирувала у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і Києві. Крім того, очікується значне зниження температури повітря. Зокрема, вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Холодна погода утримається й 17-18 січня.

Фото: Анатолій Сірик

На дороги столиці ліквідовувати наслідки негоди вийшли 185 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор" та понад 400 осіб із бригад ручного прибирання.

Фото: Дмитро Смольєнко

У Запоріжжі в четвер, 14 січня, провели в останню путь бійця ЗСУ Олега Андрієнка, який 11 січня загинув під Пісками на Донеччині від кулі російського снайпера. Траурна церемонія проходила на Майдані Героїв у центрі міста. Попрощатися з бійцем прийшли сотні людей.

Фото: Сергій Пустовіт

Цього тижня в різних українських містах відбулися протести проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Як відомо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. 12 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна – на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

На фото: учасники акції протесту проти підвищення тарифів на компослуги біля будівлі Полтавської ОДА.

Фото: Дмитро Смольєнко

А тим часом на Запоріжжі жителі Вільнянського району, які виступають проти будівництва каолінового кар'єру, у вівторок, 12 січня, перекрили трасу М-18 Харків – Сімферополь, а також виїзд із села Матвіївка. Близько сотні людей скандували "Ми проти кар'єру", ходячи пішохідним переходом і блокуючи рух транспорту. На дорозі утворився затор. Люди тримали плакати з надписами "Вільнянській радіації Stop", "Вільнянськ проти кар'єру".

Фото: Маркіян Лисейко

А у селищі Красноїльськ Чернівецької області впродовж двох днів традиційно автентично святкували Маланку – з 70-кілограмовими костюмами, масками фольклорних персонажів, блокпостами, масовими видовищами. У Чернівецькій ОДА почали готувати документи, щоб внести традицію буковинського маланкування до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Юлія Овсяннікова

Та все ж свята минають – приходить час утилізування ялинок. Так, у Києві працюють 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних красунь у кожному районі міста.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Маркіян Лисейко

Учасники традиційного святкування Маланки у селищі Красноїльськ Чернівецької області.

Фото: Євген Котенко

Курятина продається на вуличному ярмарку в Києві під час дії посилених карантинних обмежень.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Жінка грає на баяні в Харкові.

Фото: Микола М’якшиков

Експонат єдиної у Дніпрі артгалереї, де представлені дизайнерські іграшки.

Фото: Сергій Гудак

Кіт на території Закарпатського музею архітектури та побуту в Ужгороді.

Фото: Олена Худякова

Зимовий пейзаж на Київщині.