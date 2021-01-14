Зеленський привітав українців зі старим Новим роком

Президент Володимир Зеленський опублікував фото засніжених ялин та ковзанки під будівлею свого Офісу і привітав зі старим Новим роком.

Світлину Глава держави виставив на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ. "Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно – З НОВИМ РОКОМ!!!", - підписав Зеленський фото. Сьогодні в Україні - Новий рік за старим стилем, а також християни східного обряду святкують Обрізання Господнє й вшановують пам'ять святого Василя.