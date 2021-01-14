Понад 68% пенсіонерів отримують виплати через банки - ПФУ

В Україні 68,6% пенсіонерів станом на 1 січня 2021 року отримують пенсійні виплати через банки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду у Фейсбуці.

«Станом на 1 січня 2021 року 68,6% українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати через банки», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, 52,6% отримують пенсії через АТ КБ «ПриватБанк», 36,7% - через АТ «Ощадбанк», 4,6% - через АТ «Райффайзен Банк Аваль» та 6,1% - через інші банки.

Також зазначається, що загалом через банки пенсії отримують 7,6 мільйона пенсіонерів.