Наймані працівники отримають одноразову допомогу через «простій» у карантин

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

“Кабмін ухвалив проєкт постанови "Про виділення коштів для завершення надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, у 2021 році", яка передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження карантинних заходів та ФОПам, економічна діяльність яких підпадає під обмежувальні заходи, що призводить до їх тимчасового зупинення”, - йдеться у повідомленні.

Цим документом передбачається виділення Мінсоцполітики 201млн грн зі спецфонду держбюджету для завершення у 2021 році виплати допомоги застрахованим особам, які до 31 грудня 2020 року подали відповідні заяви через портал "Дія", але не встигли отримати допомогу до закінчення бюджетного періоду.

Виплату одноразової матеріальної допомоги проводитиме Пенсійний фонд.

Як повідомляв Укрінформ, міністр соцполітики Марина Лазебна поінформувала, що наприкінці грудня минулого року майже 100 тис. фізичних осіб-підприємців, які належать до 1 та 2 групи платників податків, отримали допомогу на дітей.