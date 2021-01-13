Шмигаль вважає, що час для посиленого карантину обраний вдало

Посиленні карантинні заходи запровадили з 8 по 24 січня с січня запровадили, оскільки і цей час суттєво падає ділова активність, а введення локдауну в грудні негативно вплинуло би на економіку.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміли, що грудень – це найбільш активний місяць із точки зору економіки, тому закрити країну на жорсткий карантин у грудні означало б значно більший удар по економіці, ніж у січні, коли ділова активність суттєво падає. Плюс показники захворюваності дозволяли зробити таким чином», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд запропонував більш м'яку модель посилених карантинних заходів, ніж нині запроваджено у низці європейських країн. І про таке посилення влада попередила заздалегідь. КМУ, на думку Шмигаля, зміг подбати про підтримку бізнесу.

"Старт посиленого карантину з 8 січня – найбільш оптимальна дата, адже це період, коли є можливість після свят розірвати ланцюг захворюваності, який потенційно утворився під час відповідних святкувань через високу мобільність населення», - додав глава уряду.

Він не сумнівається у тому, що запроваджені обмежувальні заходи є доречними та дозволять покращити епідеміологічну ситуацію.

«Є випадки нарікань та жартів з приводу того, чому в супермакеті не можна купити щось непродуктове. Розумію. Але купівля непродовольчих товарів збільшує мобільність населення. Це також означає більше часу в магазині, а відповідно більше можливостей перетнутися із тими, хто хворіє без симптомів, та розповсюдити захворюваність далі. Таким шляхом йдуть більшість європейських та світових країн, які запроваджують обмеження. Отже, посилений карантин з 8 по 24 січня спрямований на зниження динаміки захворюваності та щоб спокійно увійти в процес вакцинації», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов 13 січня нагадав про те, що в Україні після припинення дії посилених карантинних обмежень з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасований та діятиме до 28 лютого 2021 року.