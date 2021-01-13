Україна цьогоріч планує інтегруватися до Європейської федерації мовних інституцій - Кремінь

У 2021 році Україна планує інтегруватися до Європейської федерації національних мовних інституцій.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"На цей рік плануємо інтегруватися до Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL), яка об’єднує найкращі установи Європи", - повідомив мовний омбудсмен.

Він також розповів про підсумки роботи офісу Уповноваженого із захисту державної мови у 2020 році.

"За майже пів року ми змогли не тільки набрати людей, розпочати роботу Секретаріату, а й відкрити фінансування, запропонувати кандидатури представників уповноважених, знайти приміщення, дати відповіді на сотні звернень, що надійшли на нашу адресу, здійснити заходи державного контролю по десятках скарг, які потребували негайного реагування. І що найголовніше – змогли втілити в життя величезну кількість нормативно-правових документів на рівні Кабінету міністрів, Верховної Ради", - зазначив Кремінь.

За його словами, також удалося ініціювати скасування рішення місцевих рад про підтримку регіональних мов, які суперечать законодавству.

"Нами проведена надзвичайно потужна інформаційна кампанія щодо імплементації 30-ї статті мовного законодавства у сфері обслуговування й у частині надання інформації та послуг державною мовою, яка охопила мільйони громадян в Україні та інших країнах світу (у тому числі іноземними мовами). У нас нарешті працює офіційний сайт, за допомогою якого можна отримати рекомендації Уповноваженого, а також повідомити про порушення мовного законодавства", - вказав мовний омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська федерація національних мовних інституцій запрошує Україну до співпраці.

Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються поетапно. Переважна більшість норм набула чинності 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим документом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року має бути лише українською мовою.