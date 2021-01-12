МКІП закликає місцеву владу виключити комерційний інтерес щодо закладів культури

Міністерство культури та інформаційної політики дедалі частіше стикається з проявами неналежного дотримання законів через надмірну зацікавленість у майнових комплексах, що в разі ліквідації закладів культури становлять додатковий комерційний інтерес.

Як повідомляє пресслужба МКІП, особливо це стосується районних закладів культури, передає Укрінформ.

«Непоодинокими є випадки звернень районних державних адміністрацій для погодження ліквідації районних клубних закладів чи бібліотек. Однак відповідно до законодавства (закони України №1009-ІХ та № 1081-IX) районні державні адміністрації не мають права ліквідовувати районні заклади культури і зобов’язані передати їх на баланс територіальної громади, де вони знаходяться, а відповідні місцеві ради не можуть відмовитися прийняти у комунальну власність територіальних громад такі заклади», - наголошують у міністерстві.

Там зазначають, що тільки після передачі закладів, в разі прийняття рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації зазначених закладів, до МКІП має звернутися територіальна громада, якій будуть передані ці заклади культури.

В міністерстві застерігають, що безпідставне скорочення базової мережі закладів культури може призвести до неефективного управління культурою на місцевому рівні, знищення об’єктів культурної спадщини та зниження якості культурних послуг, що надаються населенню.

«Щоб мінімізувати ці ризики, у МКІП розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Мінімальних державних соціальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами», які визначають базовий набір культурних послуг, критерії та показники виконання цих стандартів, а також вимоги до приміщень та обладнання закладів культури, що надають базові культурні послуги, в тому числі і щодо організації мереж клубних закладів, бібліотек, мистецьких шкіл, закладів кіномережі», - зауважують в міністерстві.

Також наголошується, що організаційна трансформація закладів культури в Центри культурних послуг є інструментом оптимізації мережі, який має гарантувати якісні і доступні послуги громадянам і в жодному разі не скорочувати та не обмежувати доступ жителів до послуг. Розвиток Центрів культурних послуг можливий лише за наявності чіткої стратегії розвитку закладів, в тому числі із завданнями на поточний рік. Заборонено поєднання закладів культури із закладами спорту чи закладами освіти.

«Якість та доступність публічних послуг в територіальній громаді не можуть бути нижчими, ніж до укрупнення громади. Цей принцип має бути основоположним у процесах оптимізації мережі закладів», - підкреслили у МКІП.

Як повідомлялося, у 2020 році в процесі реформи децентралізації відбулись зміни адмінтерустрою і, відповідно, змінилися система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності.

Нині в областях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я та інші. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

Торік Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів.