В Україну від початку року не пропустили 400 осіб
Укрінформ
Від початку 2021 року кордон держави перетнуло понад 400 тисяч осіб та понад 95 тис. транспортних засобів.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Під час заходів прикордонного контролю більше як 400 особам співробітники Держприкордонслужби відмовили в пропуску, із яких понад 100 осіб – це потенційні нелегальні мігранти.
Окрім цього викрили 3 спроби використання громадянами підроблених документів, ще 25 осіб намагалися пройти контроль за недійсними документами.
Також охоронці кордону виявили 9 одиниць зброї, 47 боєприпасів, понад 1,5 кг психотропів, товари на понад 200 тис. грн та 5 спеціально виготовлених тайників для їх переміщення.
Як повідомляв Укрінформ, на новорічні свята та Різдво прикордонники працювали у посиленому режимі.