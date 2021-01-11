Зеленський підписав указ про зміну меж національного природного парку «Верховинський»
Як передає Укрінформ, відповідний указ розміщений на сайті Глави держави.
Зазначається, що «до території національного природного парку «Верховинський» погоджено в установленому порядку включення 1695,5 гектара земель державної власності на території Івано-Франківської області, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство» і надаються національному природному парку у постійне користування».
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити:
внесення у шестимісячний строк в установленому порядку змін до Положення про національний природний парк «Верховинський»;
вирішення упродовж 2021 — 2023 років відповідно до законодавства питання щодо надання національному природному парку «Верховинський» у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство», та проведення державної реєстрації речових прав на відповідні земельні ділянки;
внесення упродовж 2021 — 2023 років у встановленому порядку змін до Проєкту організації території національного природного парку «Верховинський», охорони, відтворення і рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів.
Також необхідно передбачати під час підготовки проєктів законів про Державний бюджет України кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Верховинський» з урахуванням зміни меж його території.