Зеленський підписав указ про зміну меж національного природного парку «Верховинський»

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про зміну меж території національного природного парку "Верховинський"".

Як передає Укрінформ, відповідний указ розміщений на сайті Глави держави.

Зазначається, що «до території національного природного парку «Верховинський» погоджено в установленому порядку включення 1695,5 гектара земель державної власності на території Івано-Франківської області, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство» і надаються національному природному парку у постійне користування».

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Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити:

внесення у шестимісячний строк в установленому порядку змін до Положення про національний природний парк «Верховинський»;

вирішення упродовж 2021 — 2023 років відповідно до законодавства питання щодо надання національному природному парку «Верховинський» у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство», та проведення державної реєстрації речових прав на відповідні земельні ділянки;

внесення упродовж 2021 — 2023 років у встановленому порядку змін до Проєкту організації території національного природного парку «Верховинський», охорони, відтворення і рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів.

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Також необхідно передбачати під час підготовки проєктів законів про Державний бюджет України кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Верховинський» з урахуванням зміни меж його території.