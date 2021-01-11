Найвищі COVID-показники - у Києві та чотирьох областях

Станом на 11 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Запорізькій, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 380,9 на 100 тис. населення, у Черкаській області - 349,9, у Київській області - 341,5, у Луганській - 312,6, у Києві - 321,5.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 233,5 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській області - 70,7 на 100 тис. населення, у Закарпатській - 92 та в Івано-Франківській областях - 111,4.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 - у Миколаївській області - 50,5% станом на 10 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 - 33,5% станом на 10 січня, у Києві - 39,6%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 119 314 випадків зараження коронавірусом, за добу зареєстровано 4 288 нових випадків.