Посольство перевіряє, чи були українці на борту зниклого індонезійського літака

Посольство України в Індонезії перевіряє, чи були українці серед пасажирів літака місцевих авіаліній рейсу SJ182, з яким було втрачено зв'язок поблизу Джакарти.

Як передає Укрінформ, про це поінформував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Твіттері. "За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів", - написав Ніколенко. Читайте також: В Індонезії пасажирський літак зник з радарів над Яванським морем Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.