Посольство перевіряє, чи були українці на борту зниклого індонезійського літака
Укрінформ
Посольство України в Індонезії перевіряє, чи були українці серед пасажирів літака місцевих авіаліній рейсу SJ182, з яким було втрачено зв'язок поблизу Джакарти.
Як передає Укрінформ, про це поінформував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Твіттері.
"За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів", - написав Ніколенко.
Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.