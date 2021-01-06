Американське посольство привітало ПЦУ з річницею отримання Томосу

Посольство США в Україні привітало Православну церкву України з другою річницею отримання Томосу про автокефалію.

Як передає Укрінформ, вітання диппредставництва оприлюднено у Фейсбуці.

«Ми підтримуємо можливість для всіх українців сповідувати релігію відповідно до своїх переконань і без зовнішнього втручання», - зазначили у посольстві.

Як відомо, 6 січня 2019 року, на Різдво, Україна отримала Томос про автокефалію, який свідчив, що Православна церква, яка знаходиться в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави, є канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook