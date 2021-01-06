Як КДБ «полював» на колядників: Служба безпеки відкриває радянські архіви

Служба безпеки України відкриває радянські архіви щодо секретних доносів про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні спецслужби у Фейсбук.

У СБУ нагадали, що менш як 50 років тому радянська влада розгорнула каральну операцію проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи.

На фото: Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські Одна з таких репресивних історій розпочалася на початку 1972 року. У таємних повідомленнях керівництву КДБ вона фігурувала як операція "Блок". Ввечері в одній із львівських квартир разом із колядниками зібралися Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські та інші українські митці. Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців. А вже 13 січня 1972 року КДБ відзвітував секретарю ЦК Компартії України Петру Шелесту про офіційний початок операції bit.ly/3982pSH. Як КДБ «полював» на колядників: Служба безпеки відкриває архіви

Розпочались обшуки і затримання у Києві та Львові. Серед арештованих за справою «Блок» були Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний та інші, зауважили в СБУ.

"Репресії тривали і згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького був направлений секретний донос про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок", - зазначається у повідомленні.

"Радянська влада застосувала вже відточені методи тиску — прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та "дружинників" у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям", - наголосили у СБУ.

Фото в тексті: СБУ