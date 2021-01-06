Як КДБ «полював» на колядників: Служба безпеки відкриває радянські архіви
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні спецслужби у Фейсбук.
У СБУ нагадали, що менш як 50 років тому радянська влада розгорнула каральну операцію проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи.
Розпочались обшуки і затримання у Києві та Львові. Серед арештованих за справою «Блок» були Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний та інші, зауважили в СБУ.
"Репресії тривали і згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького був направлений секретний донос про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок", - зазначається у повідомленні.
"Радянська влада застосувала вже відточені методи тиску — прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та "дружинників" у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям", - наголосили у СБУ.
Фото в тексті: СБУ