У перший день реєстрації на пробне ЗНО «записалися» понад тисяча учасників

У перший день реєстрації на пробне ЗНО, яка стартувала 5 січня, електронні реєстраційні форми заповнили 1157 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"За даними Українського центру оцінювання якості освіти, за перший день реєстрації (5 січня) для проходження пробного ЗНО електронну реєстраційну форму заповнили 1157 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, охочі пройти пробне ЗНО обирали такі тести: українська мова і література – 141; українська мова – 164; історія України – 87; математика – 282; математика (завдання рівня стандарту) – 61; фізика – 20; географія – 29; біологія – 47; хімія – 9; англійська мова – 240; німецька мова – 74; французька мова – 3.

Як повідомляв Укрінформ, реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5–19 січня 2021 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома.

Пробне ЗНО є платним, як повідомлялося раніше, в залежності від регіону складання одного тесту пробного ЗНО коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн.

Основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, модель проведення ЗНО буде залежати від епідеміологічної ситуації.