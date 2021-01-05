Нову техніку отримала урядова «гаряча лінія» з освіти для жителів окупованих територій

Урядовий контактний центр (УКЦ) отримав технічне оснащення для діяльності "гарячої лінії" з освіти для жителів тимчасово окупованих територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

"Сьогодні державна установа "Урядовий контактний центр" (УКЦ) отримала технічне оснащення для підтримки діяльності "гарячої лінії" з освіти для жителів тимчасово окупованих територій", - написав Немчінов.

За його словами, оснащення було передано в рамках проєкту "Доступ до освіти для студентів з непідконтрольних уряду територій через підтримку діяльності урядової "гарячої лінії", що був запроваджений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID у рамках проєкту "Демократичне врядування у Східній Україні".

За словами міністра, передається додаткове обладнання для зберігання аудіозаписів розмов фахівців із заявниками, зокрема системи збереження даних для забезпечення безперебійної діяльності урядової "гарячої лінії" з питань освіти для жителів тимчасово окупованих територій.

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"У рамках проєкту вже були отримані позитивні результати. Попереднє навчання за участю працівників МОН та Державної прикордонної служби України дозволило консультантам УКЦ надавати вичерпні відповіді щодо освітніх процесів і можливостей, які турбують жителів тимчасово окупованих територій. Учні непідконтрольних територій мали можливість своєчасно отримувати необхідну інформацію та вступити до українських вишів за спрощеною процедурою", - написав Немчінов.

Він додав, що протягом 2020 року на "гарячу лінію" загалом надійшло 7988 дзвінків. За результатами їх обробки оформлено 8321 звернення. Фахівці УКЦ надавали консультації та роз’яснення, насамперед, щодо умов вступу до вищих навчальних закладів, отримання документів про освіту, порядку реєстрації та участі в ЗНО, положень Закону "Про безоплатну правову допомогу", а також контактну інформацію.

"Гаряча лінія" працює у робочі дні з 9:00 до 18:00 та є безкоштовною.