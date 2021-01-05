Кабмін виділив кошти на заходи із вшанування пам'яті видатних осіб

Кабінет Міністрів виділив державні кошти на проведення ювілеїв і вшанування пам'яті видатних діячів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

"На позачерговому засіданні Кабміну було ухвалено проєкт Постанови "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710", в якій передбачено використання коштів спецфонду держбюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, власні доходи національних закладів культури для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій", - написав Мокан.

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Він зазначив, що крім цього прийнято рішення про виділення державного фінансування для таких заходів: відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки (відзначатиметься у лютому 2021-го); 150-річчя з дня народження Василя Стефаника (відзначатиметься у травні 2021-го); 300-річчя із дня народження Григорія Сковороди (відзначатиметься у грудні 2022-го).

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди».