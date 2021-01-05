У Чехії не виявляли «британський» штам COVID-19 в українця – Центр здоров’я

У Чеській Республіці не виявляли "британський" штам COVID-19 у українця із Закарпаття.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Центр громадського здоров'я.

"Центр громадського здоров’я офіційно звернувся до Чеської Республіки, аби з’ясувати, чи виявляли в українця із Закарпаття новий мутований штам SARS-CoV–2. В офіційній відповіді Національний координаційний центр із реагування на спалахи та ММСП Чеської Республіки повідомив, що в Чеській Республіці не виявлено жодного випадку нового варіанту VUI–202012/01 SARS-CoV–2. Відповідно, це доводить недостовірність інформації, яка ширилася в українських ЗМІ в грудні 2020 року, що нібито на Закарпатті в пацієнта було виявлено новий мутований штам коронавірусу, який циркулює у Великій Британії", - йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

У ЦГЗ нагадали, що мутації вірусу можна зафіксувати лише за допомогою генетичного аналізу коронавірусу — секвенування геному.

"Це досить складний, тривалий та дорогий процес: геном вірусу розрізають на дуже дрібні частинки й ці частинки завдяки реагентам та спеціальному обладнанню — секвенатору — вивчають і фіксують зміни в геномі вірусу. У процесі секвенування досліджується вибірка зразків — знеособлено, кожен зразок окремо. Пацієнту, у якого взяли зразок на секвенування, — не повідомляють усі деталі дослідження", - наголосили в Центрі.

Як повідомлялося, в грудні 2020 року влада Великої Британії повідомила про виявлення нового варіанту SARS-CoV–2. Отримані 29 грудня результати дослідження та попередні аналізи показують, що новий варіант вірусу характеризується підвищеною трансмісивністю (заразністю) порівняно з раніше циркулюючими варіантами, проте, дотепер немає доказів, що він спричиняє більш тяжкий перебіг захворювання чи підвищує рівень смертності від ускладнень.

В Україні за минулу добу зареєстрували 5 334 нові випадки захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло на COVID-19 1 083 585 осіб, одужало 747 408 осіб; 19 129 людей померло.