Більш як половина українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній

Більше половини опитаних українців (52%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Водночас 27% респондентів не чекають змін у новому році, а 18% вважають, що 2021 рік буде гіршим за 2020.

Найкращі очікування у молоді та жінок.

При цьому більшість українців (74%) дивляться у новий 2021 рік з оптимізмом, і лише 18% – з песимізмом. Більш оптимістичними в своїх очікуваннях є жителі Києва та західних областей, молодь, виборці партій «Слуга народу», «За майбутнє», «Українська стратегія», «Голос», інформують соціологи.

Опитування було проведено 2-4 січня 2021 року методом CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2,5 тис. респондентів від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.