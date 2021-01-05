Більш як половина українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній

Більш як половина українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній

Опитування
Укрінформ
Більше половини опитаних українців (52%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Водночас 27% респондентів не чекають змін у новому році, а 18% вважають, що 2021 рік буде гіршим за 2020.

Найкращі очікування у молоді та жінок.

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При цьому більшість українців (74%) дивляться у новий 2021 рік з оптимізмом, і лише 18% – з песимізмом. Більш оптимістичними в своїх очікуваннях є жителі Києва та західних областей, молодь, виборці партій «Слуга народу», «За майбутнє», «Українська стратегія», «Голос», інформують соціологи.

Опитування було проведено 2-4 січня 2021 року методом CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2,5 тис. респондентів від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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