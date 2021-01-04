В.о керівника САП вважає відкрите на нього в ДБР провадження спробою тиску

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук вважає кримінальне провадження, яке є у Державному бюро розслідувань (ДБР) і в якому він фігурує, своєрідною спробою тиску.

Як передає Укрінформ, про це Грищук повідомив в інтерв’ю «Бабелю».

Грищука запитали, чи йому щось відомо про те, що за день до Нового року ДБР порушило кримінальне провадження, і "фактично, підписану вами підозру Татарову називають спробою притягнути до відповідальності "невинувату особу".

"Тут важко щось коментувати. Я дізнався про це зі ЗМІ. Потім мені підтвердили, що таке провадження дійсно існує. Я сприймаю це як своєрідну спробу тиску. Там немає «невинуватої особи», всі рішення обґрунтовані", - сказав в.о. керівника САП.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно Грищука, що щодо нього розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Як повідомляв Укрінформ, у Національному антикорупційному бюро заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення ухвалене без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на паркування в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

30 грудня ВАКС задовольнив заяву новопризначеного прокурора у справі про відкликання клопотання щодо запобіжного заходу Татарову.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні покази на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

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За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.