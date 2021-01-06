Що потрібно і що не можна робити на Святвечір

Головне в цьому Святі не має залишитися в тіні розповідей про 12 пісних страв

Більшість українців відзначають його за юліанським календарем, але жодного релігійного підґрунтя цей різнобій у датах не має. Головне, що Різдво - родинне свято, коли вся сім'я збирається разом за вечерею. Головне для віруючої людини - сходити до церкви на різдвяну службу, бути в гарному настрої та у мирі з ближніми.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів