Цей рік навчив цінувати здоров’я, близьких і роботу - Ткаченко

Цей рік навчив цінувати те, що раніше приймали як належне, - здоров’я, близьких, роботу, маленькі побутові радощі.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці.

"Цей рік мене багато чому навчив. Цінувати те, що ми приймали як належне, – здоров’я, близьких, роботу, маленькі побутові радощі... Стійкості до виправданих та штучних викликів, що потрібно було долати. За яких абсурдних обставин вони не траплялись. Бо дорогу подужає той, хто йде", - підкреслив Ткаченко.

За словами міністра, цей рік також його навчив чути і поважати інтереси сотень, тисяч людей, з якими познайомився у музеях і театрах, майстрів народних художніх промислів, авторів та видавців, готель’єрів, кіношників, дизайнерів, медійників, музикантів, викладачів.

"Я щиро вдячний їм за їхню мужність та відданість роботі попри скруту карантинних часів. Їхня праця надихає та посилює впевненість, що культура – наше багатство та основа для об'єднання у всьому різноманітті цієї країни. Їхня віра в краще майбутнє та щире захоплення своєю справою відкривають двері у 2021 рік", - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, 4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.