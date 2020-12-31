У новорічну ніч за порядком стежитимуть 23 тисячі копів

У новорічну ніч за порядком стежитимуть 23 тисячі правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян.

Загалом у ніч із 31 грудня на 1 січня на території держави у 412 населених пунктах заплановано проведення 456 масових заходів.

Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.

Фото: Нацполіція